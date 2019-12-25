Прямой эфир

Россия создаст комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России разрабатываются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на новых физических принципах, рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, опубликованном 25 декабря в интервью газете «Красная звезда».

Радар под прикрытием: зенитные комплексы «Верба» защитят РЛС
Новые средства ПВО уничтожат крылатые ракеты и беспилотники противника

Леонов также отметил, что в последние десятилетия войсковая ПВО претерпела существенные изменения, в первую очередь, связанные с разработкой перспективных и поставкой современных образцов вооружения.

По его словам, РФ вышла в мировые лидеры по серийному производству средств ПВО, в том числе уникальных образцов.

«В текущем году плановая поставка современного вооружения позволила сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4 и перевооружить зенитную ракетную бригаду на ЗРК средней дальности «Бук-М3», подразделение ПВО — на ЗРК малой дальности «Тор-М2» и подразделения ПВО трех общевойсковых соединений военных округов на ПЗРК «Верба», — указал генерал.

Кроме того, он отметил, что осуществлена поставка комплексов средств автоматизации командных пунктов «Поляна-Д4М1» и радиолокационных станций «Купол-М3» и «Ниобий-СВ» для войсковой ПВО.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе экспериментов С-300В4 сбили гиперзвуковые цели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Шойгу назвал сроки передачи Таджикистану системы С-300

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019