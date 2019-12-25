Россия создаст комплексы ПВО на новых принципах поражения целей

В России разрабатываются комплексы противовоздушной обороны (ПВО) на новых физических принципах, рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, опубликованном 25 декабря в интервью газете «Красная звезда».

Леонов также отметил, что в последние десятилетия войсковая ПВО претерпела существенные изменения, в первую очередь, связанные с разработкой перспективных и поставкой современных образцов вооружения.

По его словам, РФ вышла в мировые лидеры по серийному производству средств ПВО, в том числе уникальных образцов.

«В текущем году плановая поставка современного вооружения позволила сформировать зенитную ракетную бригаду, оснащенную ЗРС дальнего действия С-300В4 и перевооружить зенитную ракетную бригаду на ЗРК средней дальности «Бук-М3», подразделение ПВО — на ЗРК малой дальности «Тор-М2» и подразделения ПВО трех общевойсковых соединений военных округов на ПЗРК «Верба», — указал генерал.

Кроме того, он отметил, что осуществлена поставка комплексов средств автоматизации командных пунктов «Поляна-Д4М1» и радиолокационных станций «Купол-М3» и «Ниобий-СВ» для войсковой ПВО.

Ранее в этот день сообщалось, что в ходе экспериментов С-300В4 сбили гиперзвуковые цели.