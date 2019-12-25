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Разбившийся истребитель Су-57 планировали передать ВКС до конца года

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский истребитель пятого поколения Су-57, который 24 декабря разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, должен был перейти в Воздушно-космические силы РФ до конца года. Об этом сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.

В конце ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что первый серийный истребитель пятого поколения передадут ведомству до конца 2019 года. Источники утверждают, что речь шла именно о разбившемся экземпляре: самолете с бортовым номером «01 синий» и заводским № 51001.

Серьезно нарастить темпы производства самолетов планировалось в последующие годы, а до конца 2027-го, согласно контрактам, ВКС должны получить 76 Су-57, которыми будут оснащены три авиационных полка.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, происшествие вряд ли скажется на планах по серийному производству истребителя, поскольку самолет прошел летные испытания, а «от аварийной ситуации не застрахована ни одна машина».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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