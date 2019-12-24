Военный политолог оценил экспортные перспективы Су-57

Авиакатастрофа с российским истребителем пятого поколения Су-57 не должна отразиться на его экспортном потенциале, заявил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Не думаю, что этот инцидент серьезно отразится на нашем военно-техническом сотрудничестве. Напомню, что самолетом Су-57 сейчас интересуются Китай, Индия, Алжир, Вьетнам и даже член НАТО — Турция», — сказал эксперт.

В то же время он допустил, что из-за аварии первую партию Су-57 могут не успеть поставить в войска до конца года, как планировалось ранее.

Михайлов напомнил, что аварии случаются и с другими флагманами военного авиастроения. «Так, хваленый американский F-35 уже попадал в аварии не менее сами раз, в том числе в ходе испытательных полетов», — добавил специалист.

Кроме того, авария произошла на этапе испытаний, в ходе которых всегда возможны незапланированные проблемы, заключил военный политолог.

Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае 24 декабря. Пилот самолета катапультировался, его эвакуировали. «Черные ящики» разбившегося истребителя обнаружены на месте крушения в удовлетворительном состоянии, сообщает «Газета.ру». По предварительным данным, причинами могли стать технические проблемы или человеческий фактор.

Ранее, 18 ноября, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции истребители поколения 4++ Су-35 и пятого поколения Су-57.