Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных

Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных. Политик сам признал этот факт в Twitter во вторник, 24 декабря.

«Сегодня новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего (предвыборного) штаба. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией», — написал Блумберг.

Отмечается, что подрядчик использовал заключенных исправительного центра по цене $7,25 за час работы, вся сумма перечислялись администрации заведения.

9 ноября экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.