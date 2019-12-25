Прямой эфир

Блумберг признал использование предвыборным штабом труда заключенных

0
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предвыборный штаб кандидата в президенты США миллиардера Майкла Блумберга использовал труд заключенных. Политик сам признал этот факт в Twitter во вторник, 24 декабря.

«Сегодня новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего (предвыборного) штаба. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией», — написал Блумберг.

Отмечается, что подрядчик использовал заключенных исправительного центра по цене $7,25 за час работы, вся сумма перечислялись администрации заведения.

9 ноября экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента Соединенных Штатов.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг объявил о начале президентской кампании – 2020

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019