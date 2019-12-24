Совет директоров «Газпрома» поддержал новую дивидендную политику

Совет директоров российской компании «Газпром» одобрил новую дивидендную политику. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 24 декабря, сообщении на официальном сайте компании.

«В качестве дивидендной базы будет применяться скорректированная прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО. — Ред.). Ранее размер дивидендов определялся, исходя из чистой прибыли головной компании по российским стандартам бухгалтерского учета», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что теперь чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей, а именно статьи доходов и расходов, которые не связаны с движением денежных средств в отчетном периоде.

Также в сообщении «Газпрома» делается акцент на том, что целевой уровень дивидендных выплат будет составлять не менее 50% от этой скорректированной чистой прибыли. «Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%», — объясняют в компании.

По итогам 2017 и 2018 годов на дивиденды у компании ушло 26,6 и 27% прибыли, а размер дивидендов составлял 8,04 рубля и 16,6 рубля на бумагу, передает РБК.

Ранее, 20 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что политика «Газпрома» по увеличению дивидендов продолжится, а его капитализация будет расти.

По мнению главы государства, капитализация компании занижена, что «очевидно для всех экспертов». Он отметил, что у «Газпрома» имеются самые большие запасы в мире, что должно быть отражено в отчетности и оценено соответствующим образом.



