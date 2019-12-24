Балерины станцевали «Лебединое озеро» против пенсионной реформы

Артисты Парижской национальной оперы станцевали отрывок из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» на ступенях Дворца Гарнье в центре французской столицы. Таким образом они выразили протест против пенсионной системы, предложенной правительством республики.

Туристы и парижане встретили выступление овациями. В арках дворца организаторы акции установили транспаранты с надписями «Парижская опера бастует» и «Культура в опасности».