Президент Франции Эммануэль Макрон предложил протестующим заключить рождественское перемирие. Он обратился с просьбой приостановить акции на период каникул, чтобы избежать сбоев в движении поездов.

Макрон отметил, что отказ от забастовок не означает, что профсоюзы отступили от своих принципов. По его словам, это знак уважения к тем французам, которые живут далеко от родных — и хотят вместе с ними отпраздновать Рождество и Новый год.