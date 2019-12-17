Во Франции продолжаются протесты из-за пенсионной реформы

Эйфелева башня закрыта для туристов из-за всеобщей забастовки. Демонстранты собираются на площади Республики. Поводом послужило недовольство пенсионной реформой. В крупных городах Франции проходят массовые манифестации. Демонстрация в Нанте собрала больше людей, чем даже в выходные. МИД России предупредил туристов о повышенных мерах безопасности. Забастовка профсоюзов почти парализовала движение транспорта. Вокзалы пусты, а на остановках автобусов невероятная давка. Периодически происходят стычки с полицией. Из-за забастовки во многих вузах отложен прием экзаменов. Крупнейший профсоюз предложил сделать паузу только на Рождество.