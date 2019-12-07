Во Франции продолжаются забастовки

Всеобщая забастовка во Франции парализовала движение в стране.

Самая сложная обстановка сложилась в Париже. В столичном метро работают только две линии. В субботу, 7 декабря, на маршруты вышли только 40% городских автобусов, менее половины электричек,

не более трети трамваев, 15% высокоскоростных поездов, всего 10% междугородних поездов.

Крупнейшие парижские вокзалы практически пусты. На остановках общественного транспорта невероятная давка.

Водители большегрузных фур блокируют дорогу Париж–Страсбург. Дальнобойщики протестуют против роста налогов и правил конкуренции.

Всеобщая забастовка продолжается уже третий день.