Францию охватили новые акции протеста

Первый день манифестаций и митингов против реформы пенсионной системы прошел во Франции, в Париже задержали 90 человек.

Радикалы жгли мусорные баки, крушили витрины и бросали разные предметы в полицию. Стражам порядка пришлось применить спецсредства.

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