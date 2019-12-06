Францию охватили новые акции протеста
Первый день манифестаций и митингов против реформы пенсионной системы прошел во Франции, в Париже задержали 90 человек.
Радикалы жгли мусорные баки, крушили витрины и бросали разные предметы в полицию. Стражам порядка пришлось применить спецсредства.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Первый день манифестаций и митингов против реформы пенсионной системы прошел во Франции, в Париже задержали 90 человек.
Радикалы жгли мусорные баки, крушили витрины и бросали разные предметы в полицию. Стражам порядка пришлось применить спецсредства.
Подробнее — в сюжете «Известий».