Эксперты назвали Россию важным регионом для поиска новой нефти

В Сочи завершилась Международная конференция «ПроГРРесс’19», организованная Европейской ассоциацией геоученых и инженеров (EAGE) и компанией «Газпром нефть». В мероприятии приняли участие свыше 280 топ-менеджеров и экспертов российских и иностранных нефтегазовых, нефтесервисных и консалтинговых компаний, в числе которых Shell, Repsol, OMV, Wintershall Dea, «Новатэк» и «Газпром нефть».

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 24 декабря, специалисты на конференции говорили о государственно-частном партнерстве и новых технологиях в геологоразведке. В частности, «Газпром нефть» презентовала проект применения беспилотных летательных аппаратов для проведения магнитометрической геологоразведки. В этом году технология уже была успешно испытана на Ямале и оказалась в два раза дешевле, чем традиционные методы с привлечением самолетов.

«Традиционно геологоразведка рассматривалась нефтяными компаниями как сопровождающая функция, которая тратит деньги на рискованные проекты без гарантии экономического эффекта. Сегодня успешный опыт «Газпром нефти» позволяет нам смотреть на геологоразведочные работы как на бизнес, который, работая с высокими рисками, обеспечивает большую добавленную стоимость. На конференции в Сочи по итогам обсуждений с зарубежными партнерами мы поняли, что по сути наша компания задает на российском рынке отраслевой тренд в области операционных, технологических и стратегических решений по управлению крупными проектами», — заявил директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Юрий Масалкин.

В ходе конференции представители западных компаний назвали Россию одним из наиболее привлекательных глобальных регионов для развития геологоразведки, поскольку в стране по-прежнему огромный неосвоенный ресурсный потенциал. Однако условия, в которых находятся поисковые зоны в России, крайне экстремальны, уверены они. При этом отмечалось, что санкции, сложность процедур по допуску к участкам и данным исследований являются существенным сдерживающим фактором по инвестированию в российские геологоразведочные проекты. И если российская нефтянка хочет не только выжить, но и быть конкурентоспособной на глобальном рынке в ближайшие 30 лет, интеграция и партнерство — ключевые принципы, которые должны признать и внедрить российские нефтегазовые компании, отметили специалисты.

«По всему миру мы работаем в рамках консорциумов — это временная ассоциация компаний, объединенных на время решения конкретной задачи. В России так не получается — мы должны сначала создать юридическое лицо, стать акционерами, а любые изменения достигаются путем внесения правок к договорам. Это очень замедляет процесс. Что мы ищем в российских компаниях для партнерств, как и во всех других странах, — это умение понять друг друга и желание обмениваться опытом для достижения общей цели, в рамках реализации общего проекта», — отметил исполнительный директор по геологоразведке Repsol Хосеба Муриллас.