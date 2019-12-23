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«Газпром нефть» добыла на Приразломном 12-миллионную тонну нефти

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Фото: ПАО «Газпром Нефть»
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Компанией «Газпром нефть» добыта 12-миллионая тонна нефти ARCO на платформе «Приразломная» в Баренцевом море. В Кольский залив ее доставил челночный танкер ледового класса «Кирилл Лавров». Оттуда нефть стандартными партиями отправится потребителям в Европу.

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«Приразломное» — первый и единственный российский проект по добыче нефти на шельфе Арктики. За годы промышленной эксплуатации на месторождении пробурили 18 скважин и планируют завершить строительство 19-й до конца года.

Как сообщается на сайте компании, круглогодичную отгрузку нефти с Приразломного месторождения обеспечивает внедренная система ледового менеджмента. Ее ключевым элементом станет создаваемый Центр управления ледовой обстановкой, в котором будут приниматься и анализироваться данные регионального и локального мониторинга гидрометеорологических и ледовых условий.

Использование самообучающихся математических моделей даст возможность строить более точные прогнозы погодных «окон отгрузки». Вся информация станет доступна капитанам платформы, танкеров и судов обеспечения.

«Проект «Приразломное» активно развивается. Мы продолжаем увеличивать фонд скважин на месторождении и наращивать накопленные объемы добычи нефти. Применяемые компанией передовые технологии и уникальные логистические решения позволяют круглогодично бурить скважины, добывать нефть и отгружать ее даже в самых сложных ледовых условиях. Более пяти лет бесперебойной добычи на Приразломном месторождении демонстрируют значительный потенциал для дальнейшей реализации шельфовых проектов в Арктике», — прокомментировал достигнутые успехи и.о. генерального директора «Газпром нефть шельфа» Сергей Чигай.

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