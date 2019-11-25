«Газпром нефть» примет участие в создании технологического хаба в Петербурге

Председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» Сергей Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве в развитии технологий для энергетического сектора. Об этом говорится в сообщении, поступившем «Известиям» 25 ноября.

Документ предусматривает совместную работу по привлечению в Санкт-Петербург инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций и созданию местных технологических стартапов. Таким образом, к 2030 году получится локализовать значительный объем заказов в рамках проектов НИОКР в сфере энергетики, на которые в России инвестируется около 100 млрд рублей.

По словам директора по консалтингу в РФ компании IHSMarkit Максима Нечаева, подобная практика используется в странах с развитой нефтегазовой отраслью. Экономический эффект от создания таких центров напрямую зависит от интенсивности взаимодействия всех участников процесса.

«Такие города, как Хьюстон в США и Ставангер в Норвегии, смогли сосредоточить у себя до 40% отраслевых затрат на НИОКР своих стран. В России в настоящий момент нет такого единого технологического центра мирового уровня, что выглядит странным, исходя из лидирующих позиций государства на глобальных рынках нефтегаза и энергетики», — сказал он.

Выбор Санкт-Петербурга для реализации такого проекта обусловлен высокой концентрацией ведущих вузов и высокотехнологичных предприятий в городе. Также резидентами Северной столицы уже являются крупные нефтегазовые компании страны, которые обеспечивают до 50% добычи всех углеводородов в России. Как отметил управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон, важную роль в этом вопросе сыграл географический фактор — город расположен близко к арктическому шельфу и Северному морскому пути.

«Однако важна не столько география, сколько привязка к компетенциям: активная поддержка инициативы отраслью в лице одного из ее высокотехнологичных лидеров, коим, безусловно, является компания «Газпром нефть», гарантирует хабу не только стабильный спрос на продукцию, но и перманентный обмен идеями и опытом между бизнесом, наукой и студенчеством. Через 10 лет Санкт-Петербург будет по праву называться не только культурной, но и технологической столицей России», — добавил он.

Также рассматривается возможность создания в Петербурге первого в стране испытательного полигона для оборудования добычи полезных ископаемых на шельфовых месторождениях, по аналогии с норвежским городом Ставангер и шотландским Абердином. Заинтересованность в его создании проявляет «Газпром нефть».

Подготовкой и реализацией «дорожной карты» в рамках подписанного соглашения будет заниматься совет при администрации города. Его задачей станет объединение усилий органов власти, бизнеса и научного сообщества для стимулирования инновационных разработок и реализации нацпроектов. Как отметил председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков, у Санкт-Петербурга есть все возможности и потенциал для того, чтобы стать центром притяжения для инженеров, разработчиков и ученых в сфере энергетики.

«Мы готовы помочь в реализации такой идеи, обеспечивая высокий и стабильный спрос на новые исследования и разработки, развивая вокруг себя экосистему средних и малых компаний, которые работают над решением сложных технологических вызовов», — подчеркнул он.

Ранее, 9 ноября сообщалось о том, что «Газпром нефть» начала применять искусственный интеллект на месторождениях.