Всероссийская профилактическая акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Орле. Она будет проходить вплоть до 15 января 2020 года. Сотрудники ОВД совместно с представителями общественных советов при МВД придут в детские дома, школы-интернаты, семьи погибших коллег и неблагополучные семьи, стоящие на учете.

Детей поздравят с праздниками в форме викторин и конкурсов, а заодно напомнят им о правилах безопасности. Участникам акции вручат специальные памятки, подготовленные для подрастающего поколения.

Как пишет InfoOrel.ru, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ЛО МВД на станции Орел уже поздравили с наступающим Новым годом работников железнодорожной станции Цон. Во время рейда подросткам напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на объектах транспорта, вручили детям сладкие подарки и буклеты.

А на станции Орел сотрудники Росгвардии при участии Деда Мороза и Снегурочки отправили делегацию детей в Москву на кремлевскую елку.