Прямой эфир

Акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийская профилактическая акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Орле. Она будет проходить вплоть до 15 января 2020 года. Сотрудники ОВД совместно с представителями общественных советов при МВД придут в детские дома, школы-интернаты, семьи погибших коллег и неблагополучные семьи, стоящие на учете.

Детей поздравят с праздниками в форме викторин и конкурсов, а заодно напомнят им о правилах безопасности. Участникам акции вручат специальные памятки, подготовленные для подрастающего поколения.

Как пишет InfoOrel.ru, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ЛО МВД на станции Орел уже поздравили с наступающим Новым годом работников железнодорожной станции Цон. Во время рейда подросткам напомнили о необходимости соблюдения правил поведения на объектах транспорта, вручили детям сладкие подарки и буклеты.

А на станции Орел сотрудники Росгвардии при участии Деда Мороза и Снегурочки отправили делегацию детей в Москву на кремлевскую елку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плотность патрульных нарядов увеличат в Орле перед праздниками
Документы на школьные автобусы и кареты скорой помощи вручили в Орле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019