Плотность патрульных нарядов увеличат в Орле перед праздниками

Правоохранительные органы в Орле усилят меры безопасности во время праздников. Максимальное количество сотрудников задействуют на массовых мероприятиях.

По данным полиции, в новогоднем проекте «Сказки на Девяти Дубах» значится 75 мероприятий, 11 из них носят массовый характер. В связи с праздниками в городе будет увеличена плотность патрульно-постовых нарядов в местах массового пребывания граждан. В круглосуточном режиме наряды ППС уже работают на площади Ленина, улице Ленина, а также в детском парке, сообщает InfoOrel.ru.

Кроме того, к работе планируется привлечь сотрудников частных органных предприятий, а также народных дружинников.

Круглосуточное дежурство руководящего состава МВД будет обеспечено с 21 декабря по 8 января.