Mercedes-Benz отзовет в России более 1 тыс. автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz приняла решение отозвать с российского рынка для ремонта 1118 автомобилей, проданных через официальных дилеров. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Росстандарт.

Так, у 1022 кроссоверов Mercedes-Benz GLE, реализованных с 2018 года по настоящее время, может не соответствовать спецификации декоративная накладка на перегородке задних дверей. Кроме того, у 96 представительских седанов Mercedes-Benz S-класса, проданных в 2019 году, модуль системы электронного вызова может некорректно работать.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют автовладельцев о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

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