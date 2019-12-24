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Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура

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Фото: facebook.com/Роскосмос
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Ракета «Протон-М» с российским метеоспутником «Электро-Л» на борту стартовала с космодрома Байконур. Трансляцию запуска вел сайт корпорации «Роскосмос».

Отделение головного блока в составе разгонного блока и космического аппарата должно произойти в 15:12 мск. Выведение спутника на расчетную орбиту намечено на 21:40 мск.

21 декабря ракету доставили на космодром и разместили на стартовой установке.

Космический аппарат «Электро-Л» № 3 входит в состав одноименной гидрометеорологической космической системы. Она обеспечивает данными Федеральную службу России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и другие ведомства.

Ранее, 18 декабря, в НПО имени Лавочкина рассказали, что перенос запуска ракеты «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками был вызван проблемами с системой управления ракеты-носителя, а не неполадками в разгонном блоке «Фрегат».

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