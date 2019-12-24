В Крыму танковые экипажи начали подготовку к «АрМИ-2020»

Военнослужащие бригады береговой обороны начали во вторник, 24 декабря, подготовку к «АрМИ-2020» в Крыму. Отборочный этап для танкистов, инженеров, снайперов и медиков стартовал на полигоне «Ангарский».

Танковые экипажи первыми вступили в борьбу за путевку. Т-72Б3 вывели на маршрут с классическими препятствиями «Танкового биатлона» — косогорами и рвами, уточняет телеканал «Звезда».

Наводчики-операторы соревнуются в точности стрельбы по движущимся мишеням.

Всего 500 военнослужащих участвуют в отборочных этапах «АрМИ-2020» на Черноморском флоте.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено.