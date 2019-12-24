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Производство вафель и зефира увеличит кондитерская фабрика в Воронеже

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На кондитерской фабрике в Воронежской области расширят производство зефира и вафель. Экспертный совет по вопросам реализации стратегии социально-экономического региона включил проект технического перевооружения ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» в перечень особо значимых инвестиционных проектов.

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на областное правительство, объем инвестиций составит около 174 млн рублей. На эти деньги планируется увеличить производственные мощности, модернизировать технологическое оборудование и расширить ассортимент. Реализация этого проекта позволит создать 80 рабочих мест.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» создано в 1996 году. Уставный капитал — 8,5 млн рублей. Фабрика производит шоколадные и сахаристые кондитерские изделия. Компания принадлежит холдингу «Объединенные кондитеры».

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