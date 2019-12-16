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Вторую площадку воронежской ОЭЗ «Центр» подготовят в 2020 году

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил за 2020–2021 годы заполнить резидентами особую экономическую зону «Центр» как минимум на 70%. По его словам, это необходимо для того, чтобы уже в следующем году найти вторую площадку для ОЭЗ и начать оснащать ее инженерными коммуникациями.

Первый замруководителя департамента экономического развития Игорь Кумицкий сообщил, что сейчас зарегистрированы пять резидентов, которые пока проектируют свои предприятия, передает ИА «Абирег». «ОЭЗ невелика, всего 220 га. Мы ее точно заполним до конца 2020 года. Перечень потенциальных резидентов есть. Поэтому будем искать второй участок, чтобы не было замедления привлечения частных инвестиций», — отметил Кумицкий.

Ранее сообщалось, что на территории ОЭЗ «Центр» будут развивать металлургию, химическую промышленность, тяжелое машиностроение и производство стройматериалов. Она расположена в Новоусманском муниципальном районе Воронежской области. Это ОЭЗ промышленно-производственного типа. Предполагается, что она позволит обеспечить рабочими местами порядка 3 тыс. человек.

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