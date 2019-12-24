Санта-Клаус отправился в очередное кругосветное путешествие

Санта-Клаус начал свое 64-е путешествие по миру, чтобы поздравить всех с Рождеством и раздать подарки всем детям на планете. Об этом сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) 24 декабря.

«NORAD получил уведомление, что Санта только что вылетел с Северного полюса! Его волшебное кругосветное путешествие началось!» — говорится в Twitter-аккаунте командования.

За передвижениями волшебника можно следить в режиме реального времени на сайте проекта «NORAD следит за Сантой» www.noradsanta.org.

Военная база США в Колорадо традиционно с 1955 года рассказывает детям о передвижениях Санты. Это началось с момента, когда несколько ребят пытались отыскать Санта-Клауса и случайно набрали номер военного командного центра в Колорадо-Спрингс из-за того, что местная газета допустила ошибку при печати.

Тогда полковник ВС США Гарри Шуп отдал операторам приказ отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому позвонившему ребенку.

В прошлом году в канун католического Рождества президент США Дональд Трамп принял участие в проекте «NORAD следит за Сантой» и пожурил семилетнего мальчика за его веру в Санта-Клауса. Глава государства и его супруга Меланья поработали операторами на горячей линии проекта. Они должны были отвечать на звонки детей и рассказывать, когда их посетит Санта-Клаус.

В разговоре с семилетним мальчиком Трамп поинтересовался, почему тот всё еще верит в Санта-Клауса. Выслушав ответ, президент сказал, что в таком возрасте верить в сказочных персонажей «ненормально».