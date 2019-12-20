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Санта Клаус разгромил студию на съемках американского шоу

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Фото: youtube.com/The Late Late Show with James Corden
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Разозлившийся Санта Клаус устроил погром в студии вечернего ток-шоу «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» на американском телеканале CBS. Соответствующая видеозапись была опубликована на YouTube-канале программы в пятницу, 20 декабря.

Когда телеведущий поприветствовал зрителей своей передачи, его речь прервал неожиданный гость — переодетый в костюм Санта Клауса комик Ян Кармел. На вопрос Кордена, что здесь делает Санта, комик ответил, что пришел пожелать всем счастливого Рождества и вручить публике подарки.

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После этого актер начал раздавать леденцы. Однако ведущий перебивал его и просил «ускорить процесс», потому что надо отснять выпуск передачи, так как времени на это очень мало, и «Рождество еще не наступило». Корден также подошел к сказочному персонажу, достал из его мешка конфеты и начал кидать их в зрителей. Тот насторожился, сказав, что «все понял».

Расстроившись, Санта Клаус, взял мешок и собрался уходить. Но когда Корден попросил конфету, это разозлило рождественского персонажа. «Теперь у нас появилось время для подарков? Ну что же, получи!» — заявил он и швырнул миску с попкорном, которая стояла рядом. Затем актер перевернул кожаные кресла, разбил экран и расшвырял по залу наряженные елки, а когда успокоился, сел на диване и стал доедать оставшийся попкорн.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили шуточный предрождественский выпуск.

Ранее в декабре здание Huffpost составило список из 42 нестандартных подарков на Рождество.

В перечне оказались традиционные рождественские свитеры, например, с изображением популярных музыкантов, солнцезащитные очки для домашних животных, а также джемпер с изображением президента США Дональда Трампа с накладными оранжевыми волосами.

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