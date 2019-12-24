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Владелицу дома престарелых осудили за гибель трех человек в Красноярске

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В Красноярске вынесен приговор в отношении руководителя частного дома престарелых, где в результате пожара погибли три пенсионера. Женщине назначили условный срок.

Пожар произошел в пансионате в августе 2017 года. На момент возгорания в трехэтажном здании находились 37 человек. 34 постояльцев удалось эвакуировать, трое погибли из-за отравления угарным газом.

По данным следствия, владелец соседнего здания затопил печь в бане, из-за чего рядом с печной трубой загорелся навес дома престарелых. Потом огонь перекинулся на фасад и большую часть помещений пансионата, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 47-летнюю руководительницу пансионата приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

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