Прямой эфир

Точеные фигуры: как заработать миллионы на деревянных поделках

Вифлеемские резчики по дереву продают свои изделия по всему миру
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
В многочисленных мастерских Вифлеема уже много лет от отца к сыну передается искусство резьбы по дереву. Сотни паломников приезжают в город, чтобы купить фигурки из оливы, которые иногда стоят как приличный автомобиль. О том, почему мастерам всё сложнее развивать свое дело, — в фотогалерее «Известий»
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
На рождественских ярмарках по всему миру можно найти деревянные статуэтки Иисуса, Девы Марии, ангелов, пастухов и волхвов. Эти фигурки вырезались вручную вифлеемскими мастерами резьбы по дереву
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Simone Bergamaschi
Первые мастерские в Вифлееме стали открываться еще в древние времена. Но широкую известность мастера получили несколько сотен лет назад, когда многочисленные паломники, приезжающие в город из разных стран, увозили с собой деревянные изделия со Святой земли
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Мастерство резьбы по дереву передается из поколения в поколение. Некоторые семьи занимаются этим ремеслом сотни лет. В городе и его окрестностях можно найти не только семейные мастерские, но и магазины, в которых все представленные товары были созданы одной династией резчиков
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Мастера для своих работ используют сухие ветки, которые остаются после обрезки оливковых деревьев, так что производство фигурок не наносит вреда природе
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Godong
Каждая фигурка вырезается из цельного куска древесины. Поэтому резчик должен, учитывая форму имеющейся заготовки, заранее представлять себе размер и композицию будущего изделия. Тем более что оливковое дерево — довольно дорогой материал
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mamoun Wazwaz
Работа должна вестись очень аккуратно, ведь иногда фигурки могут быть совсем маленькими — всего несколько сантиметров, и любым неосторожным движением можно отрезать лишнее
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dominika Zarzycka
Мастер может потратить до полугода, чтобы вырезать среднюю по размеру фигурку. А ведь бывают еще и огромные деревянные скульптуры, созданные для украшения церквей и соборов. На такие работы уходит не меньше года
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Также мастера вырезают из оливы образа, крестики, четки и чаши. В зависимости от размера изделия цена колеблется от $40 до $200
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Готовые изделия выставляются в магазинах или отправляются на ярмарки в разные страны Европы. Спрос на работы вифлеемских мастеров возрастает особенно сильно в канун Рождества
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Getty Images/NurPhoto/Dominika Zarzycka
В обычное время мастерские выживают за счет туристов и паломников. Однако в последнее время из-за военных конфликтов всё меньше людей посещают Вифлеем. Поэтому нередко мастера, особенно молодые, переезжают в другие города в поисках работы
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Древнее ремесло резчиков Вифлеема
Фото: Getty Images/NurPhoto/Joaquin Gomez Sastre
И всё равно остаются мастера, преданные своему ремеслу. Один из таких — резчик по имени Гьякаман. Он уехал из города, оставив свою мастерскую, но затем вернулся к делам. «Наша работа — это часть нашего служения Господу. Для меня это святая работа»
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