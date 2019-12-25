Точеные фигуры: как заработать миллионы на деревянных поделках

В многочисленных мастерских Вифлеема уже много лет от отца к сыну передается искусство резьбы по дереву. Сотни паломников приезжают в город, чтобы купить фигурки из оливы, которые иногда стоят как приличный автомобиль. О том, почему мастерам всё сложнее развивать свое дело, — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
На рождественских ярмарках по всему миру можно найти деревянные статуэтки Иисуса, Девы Марии, ангелов, пастухов и волхвов. Эти фигурки вырезались вручную вифлеемскими мастерами резьбы по дереву
Первые мастерские в Вифлееме стали открываться еще в древние времена. Но широкую известность мастера получили несколько сотен лет назад, когда многочисленные паломники, приезжающие в город из разных стран, увозили с собой деревянные изделия со Святой земли
На весь экран
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Мастерство резьбы по дереву передается из поколения в поколение. Некоторые семьи занимаются этим ремеслом сотни лет. В городе и его окрестностях можно найти не только семейные мастерские, но и магазины, в которых все представленные товары были созданы одной династией резчиков
На весь экран
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Мастера для своих работ используют сухие ветки, которые остаются после обрезки оливковых деревьев, так что производство фигурок не наносит вреда природе
На весь экран
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Godong
Каждая фигурка вырезается из цельного куска древесины. Поэтому резчик должен, учитывая форму имеющейся заготовки, заранее представлять себе размер и композицию будущего изделия. Тем более что оливковое дерево — довольно дорогой материал
На весь экран
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mamoun Wazwaz
Работа должна вестись очень аккуратно, ведь иногда фигурки могут быть совсем маленькими — всего несколько сантиметров, и любым неосторожным движением можно отрезать лишнее
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dominika Zarzycka
Мастер может потратить до полугода, чтобы вырезать среднюю по размеру фигурку. А ведь бывают еще и огромные деревянные скульптуры, созданные для украшения церквей и соборов. На такие работы уходит не меньше года
На весь экран
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
Также мастера вырезают из оливы образа, крестики, четки и чаши. В зависимости от размера изделия цена колеблется от $40 до $200
На весь экран
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Готовые изделия выставляются в магазинах или отправляются на ярмарки в разные страны Европы. Спрос на работы вифлеемских мастеров возрастает особенно сильно в канун Рождества
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Dominika Zarzycka
В обычное время мастерские выживают за счет туристов и паломников. Однако в последнее время из-за военных конфликтов всё меньше людей посещают Вифлеем. Поэтому нередко мастера, особенно молодые, переезжают в другие города в поисках работы
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Joaquin Gomez Sastre
И всё равно остаются мастера, преданные своему ремеслу. Один из таких — резчик по имени Гьякаман. Он уехал из города, оставив свою мастерскую, но затем вернулся к делам. «Наша работа — это часть нашего служения Господу. Для меня это святая работа»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.