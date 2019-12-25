Точеные фигуры: как заработать миллионы на деревянных поделках

В многочисленных мастерских Вифлеема уже много лет от отца к сыну передается искусство резьбы по дереву. Сотни паломников приезжают в город, чтобы купить фигурки из оливы, которые иногда стоят как приличный автомобиль. О том, почему мастерам всё сложнее развивать свое дело, — в фотогалерее «Известий»