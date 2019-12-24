Прямой эфир

Возбуждение дела о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении напавших на сотрудников полиции подростков. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В сообщении сказано, что постановление о возбуждении уголовного дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей около городского Дворца культуры в Апатитах признано законным и обоснованным, пишет RT.

Инцидент произошел 20 декабря. Группа подростков после дискотеки продолжила веселиться на улице с алкоголем. После того как они начали громко ругаться матом и хулиганить, администрация ДК вызвала полицию. Правоохранители приехали и попытались успокоить несовершеннолетних, но подростки избили двоих полицейских, напоминает REGNUM. У одного из них диагностировали сотрясение мозга, у второго — ушибы. Нападавших задержали и доставили в отделение полиции. После допроса их передали под присмотр родителей.

Позднее родители одного из подростков обратились в местный следственный отдел регионального СУ СК России и потребовали проверить законность действий полиции при задержании. Следователи начали проверку по данному факту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК завел дело после нападения подростков на полицейских в Апатитах
В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019