Прямой эфир

Названы самые депрессивные города России

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Норильск, Пермь и Саратов возглавили рейтинг депрессивных городов России, составленный агентством Zoom Market. Места распределялись на основании ответов на четыре вопроса: «Вы часто грустите?», «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?», «Вы считаете себя депрессивным человеком?».

Анатомия меланхолии: миру угрожает эпидемия депрессии
Свидетельства больных и мнения экспертов

Санкт-Петербург занял десятое место, Москва — 18-е. Последнюю, 25-ю строчку занял Севастополь.

В рейтинге самых хвастливых городов, составленном тем же агентством, первую строчку занял Сочи (24-е место среди депрессивных городов), вторую — Челябинск (4-е место), тройку лидеров замкнул Краснодар (23-я строчка). В десятку вошли также Казань (не входит в рейтинг депрессивных), Саратов, Ростов-на-Дону (19-е место), Иваново (16-е место), Москва и Самара (20-е место).

Ранее в декабре Институт территориального развития «Урбаника» назвал самые комфортные и доступные по стоимости жилья города России. Первое место в списке занял Краснодар, второе — Сургут (не вошел в «депрессивный» рейтинг), третье — Санкт-Петербург.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«КиноПоиск» назвал лучший фильм года
Эксперты составили рейтинг самых высоких новогодних елок России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019