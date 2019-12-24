Названы самые депрессивные города России

Норильск, Пермь и Саратов возглавили рейтинг депрессивных городов России, составленный агентством Zoom Market. Места распределялись на основании ответов на четыре вопроса: «Вы часто грустите?», «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?», «Вы считаете себя депрессивным человеком?».

Санкт-Петербург занял десятое место, Москва — 18-е. Последнюю, 25-ю строчку занял Севастополь.

В рейтинге самых хвастливых городов, составленном тем же агентством, первую строчку занял Сочи (24-е место среди депрессивных городов), вторую — Челябинск (4-е место), тройку лидеров замкнул Краснодар (23-я строчка). В десятку вошли также Казань (не входит в рейтинг депрессивных), Саратов, Ростов-на-Дону (19-е место), Иваново (16-е место), Москва и Самара (20-е место).

Ранее в декабре Институт территориального развития «Урбаника» назвал самые комфортные и доступные по стоимости жилья города России. Первое место в списке занял Краснодар, второе — Сургут (не вошел в «депрессивный» рейтинг), третье — Санкт-Петербург.