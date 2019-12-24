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В Москве девушка покончила с собой на корпоративе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Девушка покончила с собой во время корпоративной вечеринки в Москве. Об этом 24 декабря сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в ночь на вторник в одном из антикафе на Бауманской улице. По данным телеканала, свидетелями гибели девушки стали около 10 человек.

Причины происшествия пока неизвестны.

23 ноября сообщалось, что в кабинете отдела полиции по Хостинскому району города Сочи было обнаружено тело 23-летней девушки-следователя с огнестрельным ранением. По данным следствия, утром девушка получила огнестрельное оружие и заступила на службу. Тело погибшей обнаружили в кабинете ее коллеги, которые вызвали на место происшествия медиков и сотрудников следственного отдела.

Известно, что в августе девушка окончила университет МВД. По словам свидетелей, она часто бывала в компании других следователей, однако последнее время вела себя замкнуто.

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