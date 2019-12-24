Передвижные генераторы закупят в Томской области после ЧС с электричеством

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отменил режим ЧС в поселке Катайга, который был вызван отключением электроснабжения. Глава региона дал распоряжение закупить два передвижных источника питания.

Жители поселка остались без электричества в октябре. Основной генератор был остановлен из-за капитального ремонта, а резервный сломался. В Катайге ввели режим чрезвычайной ситуации. На ремонт основного источника питания направили 11,5 млн рублей.

В качестве «страховочной» меры Жвачкин поручил приобрести в 2020 году два резервных передвижных дизель-генератора. Они будут использоваться в регионе в случае аварийных ситуаций. На закупку будет направлено около 10 млн рублей, сообщает РИА «Томск».

На время ремонта генераторов поселок обеспечивали электроэнергией за счет источников питания, предоставленных местным предпринимателем и Томской распределительной компанией. Ремонт завершился в середине декабря.