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На модернизацию систем водоснабжения в Краснодаре направят 4,6 млрд рублей

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В Краснодаре с 2020 по 2025 год планируется провести масштабную реконструкцию объектов водоснабжения. На эти цели направят 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение пяти лет в городе планируют реконструировать и построить 60 км сетей водоснабжения и 50 км канализационных сетей, отремонтировать 13 канализационно-насосных станций, построить два водозабора и 14 скважин. Об этом пишут «Кубанские новости».

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, программу обновления разработал «Краснодар Водоканал» совместно со специалистами горадминистрации. Масштабные инфраструктурные задачи должны быть выполнены, подчеркнул мэр.

В начале декабря сообщалось, что в Краснодарском крае между районами распределили более 20 млрд рублей в качестве региональных субсидий. На выделенные средства территории смогут приступить к реализации нацпроектов.

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