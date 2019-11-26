Прямой эфир

Теплоснабжение восстановили в Советском районе Нижнего Новгорода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Советском районе Нижнего Новгорода полностью восстановили теплоснабжение после аварии. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

Тепло вернулось во все дома и социальные объекты к 8:00 26 ноября. Перекопанная во время работ территория будет благоустроена в скором времени в «зимнем варианте». Летом планируется провести полный комплекс работ, пишет ИА «НьюсНН».

Коммунальная авария произошла в понедельник, 25 ноября. Без отопления остались жители 302 домов, шесть школ и 11 детских садов.

Специалистам удалось быстро найти поврежденное место. В восстановительных работах задействовали 11 ремонтников и пять единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скорость доставки угля в Яровое увеличили в три раза из-за ЧС
Отопление отключили нескольким тысячам жителей Перми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019