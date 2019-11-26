Теплоснабжение восстановили в Советском районе Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода полностью восстановили теплоснабжение после аварии. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

Тепло вернулось во все дома и социальные объекты к 8:00 26 ноября. Перекопанная во время работ территория будет благоустроена в скором времени в «зимнем варианте». Летом планируется провести полный комплекс работ, пишет ИА «НьюсНН».

Коммунальная авария произошла в понедельник, 25 ноября. Без отопления остались жители 302 домов, шесть школ и 11 детских садов.

Специалистам удалось быстро найти поврежденное место. В восстановительных работах задействовали 11 ремонтников и пять единиц техники.