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«Известия» перечислили главные научные достижения 2019 года

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Газета «Известия» назвала главные научные достижения 2019 года.

Уходящий год войдет в историю отечественной науки успешным запуском российско-германской обсерватории «Спектр-РГ», громким заявлением генетика Дениса Ребрикова о готовности отредактировать глухоту на уровне эмбриона, запуском фабрики сверхтяжелых элементов в Дубне. Кроме того, российские ученые впервые «напечатали» костную ткань в условиях невесомости.

Среди зарубежных прорывов, в частности, упоминаются презентация Илоном Маском 100-местного космического корабля компании SpaceX Starship и полностью вылеченный от СПИДа пациент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кости и будущее: что нового открыли ученые в 2019 году

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