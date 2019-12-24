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Путин рассказал об отказе от чая

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин рассказал, что отказался от чая и кофе в пользу сбора из алтайских трав.

«Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая», — сказал Путин 23 декабря, отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства.

Он также указал, что в России под выращивание чая отведено около 900 тыс. га территорий и «к ним нужно относиться бережно», поэтому в ближайшее время появится «железобетонная бумага», которая не позволит спекулировать с пригодной для выращивания чая землей, пишет ТАСС.

В июне мировые СМИ активно обсуждали кружку Владимира Путина, с которой он пришел на ужин во время саммита G20. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства постоянно пьет из нее чай.

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