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Путин пошутил над взявшим батон колбасы полпредом Устиновым

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин пошутил над полпредом в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым, взявшим палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее.

Президент посетил выставку в понедельник, 23 декабря, после осмотра тепличного комплекса «Зеленый дом» по выращиванию роз. На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, различная молочная продукция, масла, несколько сортов колбас, передает НСН. Одну из палок колбасы, лежащую на столе, во время осмотра выставки взял шедший за главой государства Устинов.

«Колбасу положите», — обернувшись, отреагировал с улыбкой Путин.

Рассмеявшись, Устинов вернул продукт на место. «Верни колбасу, всё прощу», — добавил глава государства, перефразировав известное выражение Остапа Бендера из «Двенадцати стульев».

Также Путин принял участие во встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий. Глава государства, в частности, выслушал жалобы на излишние административные барьеры, мешающие развивать сельское хозяйство, и на неудовлетворительные темпы строительства фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он заявил, что к концу 2020 году будет сформирована «регуляторная гильотина», которая будет отсеивать изжившие себя регулирующие механизмы.

Ранее в этот же день Путин отправился по железной дороге Крымского моста на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Таким образом президент открыл железнодорожное движение по мосту.

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