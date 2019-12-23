Прямой эфир

Путин назвал ситуацию в Чечне 1990-х «общей виной России»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вся Россия несет ответственность за ситуацию, которая сложилась в Чечне в 1990-е годы. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

Путин пояснил, что много разговаривал с первым президентом республики Ахматом Хаджи Кадыровым, в том числе о его участии в неформальных вооруженных формированиях. Кадыров объяснял, что тогда в республике нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду, потому что жить было по-другому невозможно.

«Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина России, что довела до такого состояния», — подчеркнул российский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 19 декабря, Владимир Путин рассказал, что Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы наладить отношения с Москвой. Российский лидер отметил, что первый президент Чеченской Республики погиб от рук террористов в борьбе за Россию. По словам Путина, он до сих пор не может простить себе утрату Кадырова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд приговорил к тюремным срокам четверых участников банды Басаева
Еще двое членов банды Басаева осуждены за нападения в Дагестане в 1999 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019