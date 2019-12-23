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Замдиректора интерната в Тюмени уволили после скандала с похоронами

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Замдиректора тюменского пансионата ветеранов войны и труда Игорь Поляков лишился своего поста. В августе соцучреждение оказалось в центре скандала, похоронив труженицу тыла Анну Бусыгину в пластиковом пакете. Тогда был уволен глава пансионата Владимир Максименко.

В департаменте социального развития Тюменской области ИА «Ура.ру» сообщили, что являются работодателем только в отношении директора учреждения. Расследуется бесфигурантное уголовное дело по факту захоронения 91-летней женщины. Отмечается, что Поляков грозился уволить нескольких сотрудников, которых он подозревал в утечке информации.

Как рассказал ранее друг покойной и постоялец пансионата Николай Новопашин, у женщины не осталось родственников, поэтому организацией похорон занимался новый директор пансионата. По словам Новопашина, умершую положили в гроб в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать. Кроме того, никого из постояльцев не позвали на прощание перед погребением.

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