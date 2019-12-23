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Ватикан вознамерился принять участие в Играх-2024

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Фото: РИА Новости/Гильем Бейкер
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Министр спорта Ватикана Мельчор Санчес де Тока заявил, что Ватикан намерен сформировать Национальный олимпийский комитет (НОК) и принять участие в параде наций церемонии открытия летних Игр-2024 года в Париже, сообщает в понедельник, 23 декабря, Inside the Games.

«Наши отношение с Международным олимпийским комитетом превосходны. Но мы бы хотели придать большей стабильности нашим отношениям с целью создания олимпийского комитета Ватикана», — рассказал министр.

По его словам, профессиональный спорт стал «индустрией, огромным рынком», и людей в нем привлекает зрелищность. Это означает, что спорт затрагивает что-то глубокое в человеке, считает де Тока.

Он уточнил, что на данный момент страна ведет дискуссию о членстве во Всемирной легкоатлетическая ассоциации, и когда в Ватикане будет пять видов спорта, связанных с международными федерациями, тогда в государстве поднимут вопрос о создании НОК.

22 декабря оргкомитет летних Олимпийских игр-2024 в Париже презентовал логотип соревнований.

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