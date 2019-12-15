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Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставили на аукцион

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Фото: sothebys.com
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Манифест основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена выставили на торги. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Рукопись манифеста с автографом барона де Кубертена (1863–1937) годы должна уйти с молотка 18 декабря. Стартовая цена лота установлена на отметке в $500 тыс.

Французский спортивный и общественный деятель написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, в том числе и положение, что «борьба между народами должна быть только в спорте».

Большинство выработанных Кубертеном организационных и идейных принципов олимпизма оказались вполне жизнеспособными — олимпийские кольца, флаг, клятва, медали, гимн, девиз связаны именно с личностью барона.

30 ноября сапоги, принадлежавшие императору Франции Наполеону Бонапарту, проданы на аукционе в Париже за €117 тыс.

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