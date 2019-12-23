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Жаров пригрозил Facebook и Twitter миллионными штрафами

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Роскомнадзор использует ранее вступивший в силу закон о введении миллионных штрафов в отношении Facebook и Twitter, в случае если они не выполнят требования по локализации баз данных российских пользователей в РФ. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил глава ведомства Александр Жаров.

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«Когда процессуальная ответственность Facebook и Twitter наступит, очевидно, что мы данный закон будем использовать в рамках цивилизованного воздействия на компании в целях склонения их к исполнению отечественного законодательства», — сказал он в беседе с «Интерфакс».

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ) и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

В январе 2019-го Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных. Как отмечал тогда Жаров, заявления компаний не содержали конкретной информации ни о самой локализации, ни о сроках выполнения требований российского законодательства.

В сентябре Жаров заявил, что Facebook и Twitter должны локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории России до декабря-января.

Как сообщает ТАСС, закон, который вводит многомиллионные штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных россиян на территории РФ, президент России Владимир Путин подписал 2 декабря.

Согласно новой норме, операторы, не выполнившие при сборе персональных данных россиян требование о хранении информации исключительно на территории РФ получат штрафы: для граждан — 30–50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100–200 тыс. рублей, для юридических лиц — 6–18 млн рублей.

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