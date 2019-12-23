В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».

Организаторы премьерного показа обыграли трейлер фильма, в котором видно, как Москва погружается под воду. Так, вместо красной дорожки они разместили на полу кинотеатра экраны, наступая на которые создается впечатление, что идешь по воде, передает корреспондент «Известий». В мероприятии, в частности, присутствуют режиссер Федор Бондарчук, а также исполнители главных ролей — Ирина Старшенбаум и Александр Петров.

Картина является продолжением ленты Бондарчука «Притяжение», вышедшей на экраны в 2017 году. Действие развивается спустя три года после после событий оригинального фильма. По сюжету, главная героиня Юлия (Ирина Старшенбаум) обретает суперспособности после контакта с пришельцем, а затем становится объектом секретных исследований военных. Однако ее способности интересуют еще и инопланетян, в связи с чем над Землей нависла угроза вторжения.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывала Национальная Медиа Группа (НМГ) и Фонд кино. В широкий прокат картина выйдет 1 января.