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«Транспортную» новогоднюю елку установили у станции МЦК «Лужники»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Возле станции Московского центрального кольца (МЦД) «Лужники» установили новогоднюю елку, оформленную в стилистике дептранса Москвы. Об этом 23 декабря сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Многие москвичи, в особенности маленькие, очень любят украшенный к Новому году городской транспорт. В этом году праздничную атмосферу в городе будут создавать и новогодние елки транспортного комплекса», — заявил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Пронин.

Ранее, 21 декабря, на Фестивальной площади столичного комплекса «Лужники» начался 10-дневный спортивный зимний праздник. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», на площади установили светодиодную елку, а также открыли спортивно-развлекательную площадку и трассу для тюбинга и сноубординга. Кроме того, оборудовали арт-объект Dednasporte, состоящий из объемных фигур спортивных Дедов Морозов, мотоаттракцион, аэротрубу и ледовые горки.

23 декабря в Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки. По мнению спеиалистов, за натуральной елкой лучше всего идти в двадцатых числах декабря, так как елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания череды новогодних праздников.

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