В Кремле нарядили главную елку страны

В Кремле нарядили главную елку России. Новогоднее дерево в этом году оформили в русском народном стиле. На ветвях — петушки, матрешки, сосульки, шишки и самовары. Всего около 2 тыс. украшений и более километра гирлянд. Часть игрушек в этом году доверили сделать ученикам школы при Академии художеств. Баннер и светящиеся украшения подготовили участники WorldSkills. Традиционный новогодний праздник в Кремле состоится 25 декабря. Столичные аэропорты уже встречают ребят, приглашенных в Москву. Участниками Кремлевской елки станут около 6 тыс. детей со всей России, а также из республик Абхазия и Южная Осетия.