Прямой эфир

Глава Boeing ушел в отставку

0
Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Boeing Деннис Меленберг ушел в отставку, сообщается в понедельник, 23 декабря, на сайте компании. Временным исполняющим обязанности назначен Грег Смит.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед», — говорится в сообщении.

Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8
Поставки проблемной модели лайнера в РФ переносятся на неопределенный срок

С 13 января следующего года пост главы компании займет Дэйв Калхун, передает RT. По его словам, он твердо верит в будущее Boeing и 737 MAX.

17 декабря Boeing сообщила о планах с января 2020 года приостановить производство самолетов 737 MAX. Решение было принято в связи с переносом сертификации самолета на следующий год. В компании добавили, что снижение объемов позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения. В марте того же года выполнение рейсов на самолетах Boeing 737 МАХ приостановили по всему миру после двух произошедших авиакатастроф, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о продлении запрета полетов для Boeing 737 Max до конца января
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019