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Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

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Фото: Global Look Press/Lannis Waters
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Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится во вторник, 17 декабря, в сообщении на сайте компании.

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Отмечается, что решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год. В Boeing добавили, что снижение объемов позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов.

12 октября глава Boeing Деннис Меленберг был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров. Позже свой пост покинул и генеральный директор отдела пассажирских самолетов Кевин Макаллистер. Указывалось, что перестановки связаны с крушением двух самолетов.

Новейший авиалайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийского лоукостера Lion Air потерпел крушение 29 октября 2018 года во время вылета из Джакарты. Через 13 минут самолет упал в море у Западной Явы. Погибли 189 человек.

В марте 2019 года аналогичный инцидент произошел в Эфиопии. Самолет 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета. Жертвами катастрофы стали 157 человек, в том числе трое россиян.

После обеих катастроф специалисты заговорили о проблемах с бортовыми системами новых самолетов Boeing. Опубликованные в апреле последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии самолета подтвердили подозрения.

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