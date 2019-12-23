Власти Луганской области объявили траур после пожара в интернате

Понедельник, 23 декабря, объявлен в Луганской области днем траура в связи с пожаром в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли люди. Соответствующее распоряжение подписал глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В документе говорится, что государственные флаги на зданиях должны быть приспущены. Кроме того, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограмму, передает портал «112».

Пожар в Старобельском психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутовка, произошел вечером 22 декабря. Жертвами ЧП стали четыре человека. Еще трое попали в больницу, в том числе двое — в тяжелом состоянии. Полиция возбудила дело о нарушении правил пожарной безопасности и о служебной халатности.