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Власти Луганской области объявили траур после пожара в интернате

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Понедельник, 23 декабря, объявлен в Луганской области днем траура в связи с пожаром в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли люди. Соответствующее распоряжение подписал глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В документе говорится, что государственные флаги на зданиях должны быть приспущены. Кроме того, рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и внести соответствующие изменения в теле- и радиопрограмму, передает портал «112».

Пожар в Старобельском психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутовка, произошел вечером 22 декабря. Жертвами ЧП стали четыре человека. Еще трое попали в больницу, в том числе двое — в тяжелом состоянии. Полиция возбудила дело о нарушении правил пожарной безопасности и о служебной халатности.

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