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Жители Брянска возмущены спиливанием веток на деревьях в центре города

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В Брянске возле Брянского государственного технического университета рабочие активно обрезают деревья. На это обратили внимание местные жители. Фото искромсанных деревьев появились в одном из городских пабликов.

Авторы фото возмущаются тем, что городские власти уничтожают растительность, вместо того чтобы заниматься озеленением.

Впрочем, подобные опасения разделяют далеко не все жители города. Некоторые считают, что специалисты занимаются кронированием, пишет NASHBRYANSK.RU.

Администрация города пока никак не объяснила подобные действия.

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