Брянский химзавод получит 3,5 млрд рублей на развитие

Брянский химический завод им. 50-летия СССР вошел в федеральную целевую программу на 2021–2026 годы. За это время в развитие предприятия планируют вложить 3,5 млрд рублей.

Как стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза и директора завода Андрея Михайлова, часть средств будет направлена на переоснащение производства. Среди проектов также есть идея о строительстве отдельного завода по выпуску диоксида кремния, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По словам директора предприятия, за последние три года объем производства вырос в четыре раза. По итогам 2019 года прибыль составит свыше 500 млн рублей.

Брянский химический завод открылся в 1935 году и является градообразующим предприятием города Сельцо. С 2017 года средняя заработная плата сотрудников выросла в два раза и достигает 35 тыс. рублей. В будущем работников планируют обеспечивать квартирами, которые смогут перейти в их собственность через 10 лет работы.

В начале ноября сообщалось, что ульяновский завод «Искра» теперь производит крупногабаритные корпуса. Для работы на новом участке создано 23 рабочих места.