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На МКС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

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Фото: NASA
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В российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос» в понедельник, 23 декабря.

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«Было ложное срабатывание сигнализации. Сейчас всё идет штатно», — сказали представители «Роскосмоса».

22 октября сообщалось, что на американском сегменте МКС в результате короткого замыкания отказал нагреватель воды, в связи с чем астронавты вынуждены были пользоваться кухней российского сегмента станции.

25 апреля на МКС произошел сбой экспериментальной установки по удалению углекислого газа из воздуха. Причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в пристыкованном американском грузовом корабле Cygnus.

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