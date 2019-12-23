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Реконструкцию сортировочной станции завершили на БАМе

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В Иркутской области завершили реконструкцию сортировочной станции «Вихоревка», расположенной на Байкало-Амурской магистрали Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Объект является частью комплексной программы, направленной на развитие пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, специалисты возвели шесть новых технологических зданий, в том числе горочный пост, и устройство для сортировки вагонов. Кроме того, уложены и введены в эксплуатацию 20 стрелочных переводов, пишет ИА IrkutskMedia.

Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей. Его реализация позволила создать 72 новых рабочих места. Планируется, что перерабатывающая способность станции Вихоревка увеличится на 30% и составит более 1,3 тыс. вагонов в сутки.

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов отметил, что после запуска горки сортировочная станция сможет формировать поезда на Коршуниху, Тынду, Северобайкальск, Усть-Илимск, Забайкальский и Красноярск-Восточный. Время доставки грузов сократится за счет уменьшения количества остановок в пути.

В начале декабря в Свободненском районе Амурской области завершили строительство железнодорожного моста через реку Зея. Он расположен на участке Михайло-Чесноковская–Арга и предназначен для пропуска поездов по Транссибу с запада на восток.

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