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Восточно-Сибирская детская железная дорога получила новые вагоны

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Восточно-Сибирская детская железная дорога вскоре запустит на маршруты два современных вагона с комфортными условиями для проезда маломобильных пассажиров. Поставка оборудования приурочена к 80-летнему юбилею, который отметят в ноябре.

Новый подвижной состав оборудован системой вентилирования и подогрева воздуха, а также освещением и громкоговорящей связью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

Благодаря полученным вагонам сезон перевозок продлится до середины октября. С начала года пассажирами Детской дороги стали уже 25,5 тыс. человек.

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