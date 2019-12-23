Детскую поликлинику капитально отремонтировали в Биробиджане

В Биробиджане (Еврейская автономная область) завершили капитальный ремонт поликлиники детской областной больницы. Церемония открытия состоялась в понедельник, 23 декабря, сообщает ИА ЕАОMedia.

Модернизация здания позволила создать кабинет неотложной помощи и картохранилище, а также увеличить количество кабинетов участковых педиатров с шести до десяти. В рамках ремонта также заменили окна, расширили уличную детскую площадку, организовали в холле детскую игровую зону, пристроили к поликлинике колясочную и обеспечили беспрепятственный доступ в медучреждение людям с ограниченными возможностями.

Помимо прочего, была восстановлена система вентиляции. Теперь в здании можно создать необходимый микроклимат, а также настроить батареи отопления под требуемый уровень тепла.

По информации агентства, ремонта в поликлинике ждали несколько десятков лет.

Ранее в декабре сообщалось, что специалисты онкологического диспансера ЕАО начали работать на новом оборудовании, которое поставлено в медучреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Закуплено 19 аппаратов.